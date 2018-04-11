Певица Руслана травмировала голову

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко разбила голову.

Когда артистка собиралась на международную конференцию по продвижению возобновляемой энергетики и энергетической независимости, она получила травму головы. "Приключение" со звездой произошло за полчаса до мероприятия. Об инциденте Руслана рассказала на своей странице в Facebook.

"Продвижение возобновляемой энергетики и энергетической независимости, которой я посвятила свой новый музыкальный проект и всю активность, дается мне через "приключения". За полчаса до выезда на 7 Международную конференцию Cisolar я разбила голову. Но ради чистой энергии будущего я готова пройти сквозь все!" - сообщила исполнительница.

Также она поделилась снимками, на которых позирует с повязкой на глаза, однако она разместила ее повыше – на лбу. Вероятно, таким образом артистка прикрыла разбитое место.

Ранее Руслана показала видео с полуголой фотосессии на снегу.