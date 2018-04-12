Звезду российского кино экстренно госпитализировали

Народного артиста России, актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали в Москве из-за выявленных серьезных проблем со здоровьем.

Как сообщает РенТВ, актеру требуется хирургическое вмешательство - у Панкратова-Черного обнаружили серьезное заболевание, из-за которого сухожилия утрачивают эластичность. Болезнь грозит 68-летнему актеру потерей подвижности руки.

Александр Панкратов-Черный известен по ролям в таких лентах, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Сибириада", "Ширли-мырли", "Палата №6", и в сериале "Мастер и Маргарита".

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