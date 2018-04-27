Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма - СМИ

Британские журналисты провели расследование и решили, что долгожданное имя новорожденного третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже "случайно раскрыл" Букингемский дворец.

Как пишет издание Daily Star, на сайте уже зарезервирована страница для принца по имени Альберт. При попытке набрать в поисковой строке www.royal.uk/prince-albert, выдается ответ: "Доступ запрещен". Если же вводятся другие имена — к примеру, принц Александр или Артур, следует ответ: "Страница не найдена".

Напомним, малыш весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон.

Новорожденный малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры. Принц Уильям присутствовал при родах.