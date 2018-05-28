"Очень на Наташеньку Королеву похожа после пластики": фанаты раскритиковали Лорак на новом селфи

Фото украинской певицы Ани Лорак с российским артистом Сергеем Лазаревым вызвало волну обсуждений в Сети.

На фото, которое Лазарев выложил на своей странице в Instagram, артисты позируют на камеру. Снимок был сделан во время награждения премии Ru.TV.

"Секси селфи с Ани Лорак", - подписал фото певец.

Однако поклонники не оценили фото, и раскритиковали Лорак, отметив, что она переборщила с пластикой, и выглядит очень уставшей.

"Лорак старая стала совсем!", "Лорак - уставшая", "Только фото испортила, эта "дива", "Боже, ну и макияж с прической у Лорак", "Очень на Наташеньку Королеву похожа после пластики", "А без мейка она вообще брррррр.....", - критиковали Лорак подписчики.

Ранее фанаты Ани Лорак жестко отреагировали на ее селфи, прозвав "губастым клоуном".