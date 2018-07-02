"Такой масштаб требует огромных вложений": Ани Лорак попала в долговую яму из-за концертного шоу

Известная украинская певица Ани Лорак влезла в долги, чтобы устроить масштабное шоу "Diva".

Директор артистки Михаил Успенский в интервью "СтарХиту" прокомментировал слух о том, что певица на грани банкротства из-за многомиллионных долгов. По его словам, они действительно еще должны деньги, и потребуется время, ятобы закрыть некоторые счета.

"Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика. Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне, и ей это удалось. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы", - отметил директор артистки Михаил Успенский

Для шоу Лорак действительно использовала тонны оборудования, во время ее выступления на сцене меняется 22 декорации, в каждой из которых спрятано по 2-3 сюрприза для зрителей. Также она для шоу задействован дорогостоящий робот, который поднимает ее на приличную высоту, и вращает. Свое шоу Лорак нескромно называла "беспрецедентным".

Ранее Ани Лорак покрасовалась в изумрудном блестящем жакете.