Ученые выяснили, почему люди хронически устают

Синдром усталости. Иллюстративное фото / МедикФорум

В Великобритании бригада ученых из Института психиатрии, психологии и нейронауки установила, что синдром хронической усталости (СХУ) связан с гиперактивностью иммунной системой человека.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале Naked-science. Согласно обнародованным данным, ученые проводили эксперимент с участием людей, страдающих от гепатита С. Средний возраст добровольцев составлял 44 года и шесть месяцев (80% из них — мужчины).

Им кололи лекарство "интерферон альфа" (IFN-α), который чаще всего используют для лечения такого недуга. Период лечения составлял от полугода до года. У всех больных после проведенного курса исследователи измеряли уровень цитокинов, кинуренина и усталости.

Ученые заметили, что у 18 пациентов после лечения появилась "постоянная усталость". Как считают ученые, такие результаты косвенно доказывают, что СХУ вызывает гиперактивная работа иммунной системы человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психолог объяснил, от чего на самом деле люди устают на работе.