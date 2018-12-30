Футуролог дал неожиданный прогноз по Украине

Некоторые украинцы станут невероятно прогрессивными, сообщил эксперт.
Футуролог Алексей Толкачев спрогнозировал, что уже скоро население Украины разделится на несколько каст.
Некоторые граждане нашей страны станут невероятно прогрессивными, будут пытаться хватать все самое новое и жить в будущем, рассказал эксперт Обозревателю.
По его словам, в то же время в государстве останутся консерваторы, которым новинки просто не нужны, а научные прорывы будут вызывать у них футурошок.
"Они понимают, что мир меняется быстрее, чем они успевают это осознать, поэтому — ну его к черту. И я знаю людей, которые до сих пор не пользуются мобильными телефонами…", — добавил собеседник.
Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году президент России Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.