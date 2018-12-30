Футуролог дал неожиданный прогноз по Украине

Население Украины скоро разделится на несколько каст, спрогнозировал футуролог / Reuters

Футуролог Алексей Толкачев спрогнозировал, что уже скоро население Украины разделится на несколько каст.

Некоторые граждане нашей страны станут невероятно прогрессивными, будут пытаться хватать все самое новое и жить в будущем, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в то же время в государстве останутся консерваторы, которым новинки просто не нужны, а научные прорывы будут вызывать у них футурошок.

"Они понимают, что мир меняется быстрее, чем они успевают это осознать, поэтому — ну его к черту. И я знаю людей, которые до сих пор не пользуются мобильными телефонами…", — добавил собеседник.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году президент России Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.