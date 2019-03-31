Диетолог объяснила, какой сыр и творог лучше есть

31 марта 2019, 05:06

Творог лучше есть в первой половине дня, посоветовала врач.

Диетолог сообщила, что сыр лучше есть зрелый, а творог — нормальной жирности
Сыр лучше есть зрелый, а творог — нормальной жирности, сообщила диетолог / фото: ayzdorov.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно любой сыр, но выдержанный (зрелый) считается более полезным.

Творог лучше есть нормальную жирность, примерно 5%, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, зрелый сыр называют более полезным, поскольку он содержит меньше лактозы, молочного сахара. 

"Чем мягче сыр, тем он более жирный. Чем тверже сыр, например, пармезан, тем меньше жира он содержит, а больше — белка. Поэтому пармезан очень хорошо добавлять в блюда для улучшения вкуса", — отметила врач.

Диетолог добавила, что пармезан также позволяет "вкуснее нормализовать свою массу тела". "Потому что, если, например, человек потребляет овощные блюда, пармезан помогает… улучшить вкусовые качества", — заявила Скиталинская.

Эксперт сказала, что творог стоит есть в небольшом количестве и лучше — в первой половине дня. "Он имеет высокий инсулиновый индекс. Но это не плохо. Просто в первой половине дня, когда мы тратим много энергии, мы можем есть творог", — сказала собеседница.

"Он богат белком, кисломолочными полезными бактериями. Но — надо выбирать нормальную жирность, примерно 5%. То есть не выбирать обезжиренный, потому что, когда сыр нормальной жирности, в нем присутствует витамин А, Д и много других полезных веществ", — подчеркнула диетолог.Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты

Ранее сообщалось, что в США ученые Университета Флориды провели исследование и выяснили, что употребление прессованного творога перед сном способствует укреплению здоровья.

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