Врач сказала, кому нужно есть 5 раз в день

Есть пять раз в день нужно здоровым людям, которые едят мало сладкого, поделилась врач / УНИАН

Врач-терапевт Лада Ступакова сообщила, что пятиразовое питание подходит не всем, есть пять раз в день, в частности, стоит людям, которые имеют проблемы с желчным пузырем.

Принимать пищу пять раз в день также рекомендуют людям, у которых полностью истощены надпочечники, рассказала эксперт Здоровью 24.

По словам терапевта, пятиразовое питание рекомендуют при проблемах с желчным пузырем, до момента, пока не наладится хороший отток желчи.

Врач добавила, что питание пять раз в день подходит веганам, если не хватает двух-трех приемов пищи для набора суточной потребности калорий и полностью здоровым людям, которые мало едят сладкого.Читайте такжеДиетолог назвала лучшие варианты перекусов на работе

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.