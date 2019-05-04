В Минздраве объяснили, почему плохо "уметь пить"

"Уметь пить" — вредно для организма, сообщила Ульяна Супрун / Фото: abetterlifeokc.com

Временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что плохо "уметь пить", поскольку, когда человек много пьет и не пьянеет, в его печени образуется токсичное соединение.

Если человек пьет и не пьянеет, значит, его ферменты алкогольдегидрогеназы ловко разрушают алкоголь, но тем временем он продолжает "накидываться", поскольку не чувствует опьянения и думает, что все под контролем, написала чиновница в Facebook.

И.о. министра отметила, что в то же время спирт в печени становится уксусным альдегидом — соединением также токсичным для организма.Читайте такжеУченые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает

"…разрушать его должны уже другие ферменты, которые могут действовать медленно. Лучше "не уметь пить", то есть иметь малоэффективны алкогольдегидрогеназы и рано останавливаться", — отметила Супрун.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила Главреду, что для организма человека алкоголь и сахар одинаково вредны, эти продукты являются наркотиками, поэтому от них нужно отказаться.