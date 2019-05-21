Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп

21 мая 2019, 00:37

Отношение к супам как к чему-то полезному на постсоветском пространстве шеф-повар сравнил с любовью к салату Оливье.

Нужно ли есть суп
Нужно ли есть суп / 1zoom.ru

Во время чата на Главреде кулинарный эксперт, шеф-повар, ведущий телепроекта Енеїда Евгений Клопотенко прокомментировал заявление и.о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун о том, что полный отказ от употребления в пищу супов не будет иметь никаких вредных для здоровья результатов.

"Мне кажется, мы с Ульяной Супрун работаем и пребываем в одном информационном поле, потому что многие наши идеи совпадают. Так, например, практически одновременно мы оба посоветовали жарить редиску. Сначала я опубликовал рецепт, посоветовал попробовать жареную редиску. А через пару дней после того, когда началась паника из-за подорожания лука, и люди начали думать, чем заменить лук, Супрун в своем посте на Фейсбук написала: жарьте редис", – рассказал Клопотенко.

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"Я понимаю, когда человек любит вкус супа, но ведь большинство людей свято верит в то, что это – полезно. Однако суп – это почти как чай. Вот возьмите чай, добавьте ложку сливочного масла и немного желатина – это будет тот же суп", – уверен эксперт.

Он напомнил, что в советские времена людям внушили, что суп нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым. Но суп – это не более чем большое количество жира, желатина и клетчатки. Овощи в супе, как правило, перевариваются, все полезные вещества из них вывариваются. Как известно, все, что проходит термообработку, теряет витамины – остаются лишь жиры, белки и углеводы, добавил кулинар.

"Если вы съедите тарелку супа и хлеб с маслом, вы очень быстро насытитесь – дальше вы можете идти и вкалывать на заводе. Это и есть управление массами через еду: максимально насыщенная еда – и человек идет работать, то есть при минимуме затрат максимальная эффективность для государства. Два-три поколения – и идея о том, что суп нужно есть каждый день, укоренилась в головах. Это как Оливье, без которого нельзя обойтись на праздник", – отметил Клопотенко.

Читайте также"Дикий" МакДональдс: эксперт назвал самые вредные продукты в фастфудахОн подчеркнул, что так образом манипулировать сознанием людей пытались не только в Советском Союзе. Например, в Англии до сих пор существует поговорка: An apple a day keeps the doctor away. То есть англичан убедили, что в день в обязательном порядке нужно есть хотя бы одно яблоко. Однако на самом деле просто много-много лет назад одна большая компания, которая торговала яблоками, попросила правительство пролоббировать закон, обязать министерство здравоохранения говорить о пользе яблок, проводить другие информационные мероприятия ради увеличения продаж яблок, рассказал Клопотенко.

Продажи выросли и помогли разбогатеть компании. Однако у англичан идея о том, что благодаря яблоку в день можно оставаться здоровым, осталась до сих пор как наследство. Так что все это – манипуляция, резюмировал эксперт.

"Если вы едите супы, потому что вам нравится их вкус, при этом понимаете, какова их реальная польза – это прекрасно. Я принимаю такую позицию. Но ведь масса людей слепо следует традиции есть супы, потому что убеждены, что это способствует их здоровью, потому что когда-то им сказали, что благодаря супам они будут чувствовать себя лучше… Попейте чаю, это будет то же самое", – рекомендует Клопотенко.

Ранее диетолог Екатерина Павлова сообщила, что первые блюда не являются обязательной составляющей здорового питания, лучше всего есть овощные супы без зажарки, поскольку в овощном отваре очень много витаминов и микроэлементов.

А диетолог Наталья Самойленко отмечает, что чем больше в супе намешано ингредиентов, тем он вреднее и калорийнее. Регулярность стула на самом деле зависит не от наличия супа в рационе, а от количества жидкости в организме. 

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питание суп Евгений Клопотенко
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