Наводнения, засухи и смерть: ученые предупредили о глобальной катастрофе из-за изменения климата

Изменение климата в Украине приводит к аномальным природным явлениям / sunhome.ru

Температура воздуха в Украине существенно возрастает с середины 90-х годов прошлого века, а самые высокие темпы роста средней за год температуры воздуха отмечались с 1985 по 2014 годы, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Она напомнила, что 2018-й также был на 1,5°С теплее климатической нормы и занял в рейтинге аномалий четвертое место.

Среди последствий глобального потепления специалисты называют усиление штормов, сильнейшие ливни. Кроме того, возрастет риск наводнений, а с другой стороны, повышение температуры усилит засуху, которая станет "нормальным" явлением в тех регионах, где раньше ее не было, пишет Обозреватель.

Читайте такжеГолод и войны: эколог предупредила о катастрофических последствиях изменения климатаКак отмечает Балабух, климат в Украине меняется, и это приводит к увеличению частоты аномальных природных явлений.

"Если говорить о тепловом режиме, то температура воздуха в Украине существенно выросла, последние пять лет были, возможно, самыми теплыми начиная с 1961 года. И эта тенденция свидетельствует о существенных изменениях термического режима", – сказала она.

Повышение температуры воздуха непосредственно влияет и на людей, аномальная жара приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Балабух отмечает, что для минимизации последствий изменения климата нужно уменьшать выбросы парниковых газов, а также утилизировать избыток парниковых газов в атмосфере и увеличить зоны зеленых насаждений.

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"Катастрофически быстро исчезают с карты Украины и лесополосы, которые защищают поля от ветра, способствуют накоплению влаги в почве. Именно благодаря им в Украине пыльные бури стали довольно редкими. Однако уже в этом году мы стали свидетелями этого явления на юге Украины", – пояснила ученый.

Она пояснила, бездействие человека будет и далее приводить к увеличению аномальных явлений.

"Если еще в 80-х годах их частота составила примерно раз на 13 лет, то сейчас каждые 3 года у нас наблюдаются такие аномальные явления, которые наносят большой ущерб и приводят к увеличению смертности", – сообщает Балабух.

Читайте также"Новые вредители и болезни": эколог спрогнозировала, как в Украине изменится климатЕсли человечество не начнет принимать меры, к концу века изменения в климате приведут к необратимым изменениям в окружающей среде.

"Это приведет к дальнейшему изменению климата и всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и биосферы. То есть фактически к изменениям условий обитания человека и всей окружающей среды", – добавила Балабух.

Напомним, ранее климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине.