Психолог объяснила, как стать самым эффективным человеком

Самые эффективные люди умеют выстраивать партнерские отношения, полагает психолог / instagram.com/kholodenkon

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко считает, что в жизни самыми эффективными людьми являются те, которые умеет выстраивать партнерские отношения.

Умение строит отношения с партнерами касается, в первую очередь, переговорного процесса, способа мышления, а также уместного поведения, написала эксперт в Instagram.

Кандидат наук подчеркнула, что многие люди переоценивают степень качества своего общения и из-за этого годами не могут ни сформулировать свою позицию, ни получить лучшее место под солнцем.

"…В любом возрасте и с любым (даже самым негативным опытом) стоит напрягаться ради лучшего будущего. Учиться, впитывать, улавливать неведомые ниточки разумных мыслей и позитивной энергии от продуктивных людей", — посоветовала психолог.

Читайте такжеПсихолог назвала главные качества любого общенияРанее Наталья Холоденко написала, что лучшего результата можно достичь, если в своих целях быть категоричными. Психолог подчеркнула, что к своим целям должен быть жесткий подход и поблажки к себе недопустимы.