Психолог объяснила, какие отношения нужно рвать

Необходимо жалеть себя, посоветовала кандидат наук.
Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что женщине нечего делать в отношениях, в которых нет поддержки, из них нужно уходить.
Люди во взрослой жизни приходят в отношения за поддержкой, написала эксперт в Instagram.
По словам эксперта, не стоит терпеть недовольство, постоянные придирки и напряжение даже ради маленьких детей, поскольку малышам не может быть хорошо, если "маме хочется выть на Луну".
"…Не терпите! Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, и все ответы в стиле: "Тебе плохо - ты и иди к психологу", то в этих отношениях делать нечего…", - отметила психолог.
Читайте такжеПсихолог назвала единственное условие для хранения верностиЭксперт добавила, что нужно планировать способ своего ухода и достижения успеха. "Жалеть нужно себя, в первую очередь…", - подчеркнула она.
Ранее Наталья Холоденко предупредила, что в отношениях даже сильная любовь может умереть из-за неадекватности и некорректного поведения одного из партнеров. Психолог добавила, что отношения могут разрушиться из-за "никакого" секса.