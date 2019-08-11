Психолог объяснила, какие отношения нужно рвать

11 августа 2019, 05:16

Необходимо жалеть себя, посоветовала кандидат наук.

Психология отношений - Нужно рвать отношения, в которых нет поддержки, посоветовали психолог
Нужно рвать отношения, в которых нет поддержки, посоветовали психолог / УНИАН

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что женщине нечего делать в отношениях, в которых нет поддержки, из них нужно уходить.

Люди во взрослой жизни приходят в отношения за поддержкой, написала эксперт в Instagram.

По словам эксперта, не стоит терпеть недовольство, постоянные придирки и напряжение даже ради маленьких детей, поскольку малышам не может быть хорошо, если "маме хочется выть на Луну".

"…Не терпите! Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, и все ответы в стиле: "Тебе плохо - ты и иди к психологу", то в этих отношениях делать нечего…", - отметила психолог.

Читайте такжеПсихолог назвала единственное условие для хранения верностиЭксперт добавила, что нужно планировать способ своего ухода и достижения успеха. "Жалеть нужно себя, в первую очередь…", - подчеркнула она.

Ранее Наталья Холоденко предупредила, что в отношениях даже сильная любовь может умереть из-за неадекватности и некорректного поведения одного из партнеров. Психолог добавила, что отношения могут разрушиться из-за "никакого" секса.

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отношения психолог Наталья Холоденко
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