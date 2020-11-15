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Parler – что это за социальная сеть и почему туда всё переходят

15 ноября 2020, 18:31

Только за неделю число пользователей соцсети выросло с 4,5 до 8 млн.

Parler - конкурент Твиттера и Фейсбука бьет рекорды

Пару лет назад в интернете появилась, казалось бы, ничем не примечательная социальная сеть под названием Parler, которая одновременно пыталась конкурировать с такими мастодонтами, как Twitter и Facebook.

На то время она набирала в среднем по 2 тыс. скачиваний в день, по состоянию на сегодня – это самое скачиваемое приложение на территории США.

Так что же изменилось? Мы попытались разобраться.

Что такое Parler?

Parler – это социальная площадка, которая заявляет о полнейшем отсутствие той или иной цензуры, запрете на передачу персональных данных и поддержке свободы слова. Авторы описывают свой продукт как "социальную сеть со свободой слова, где вы можете свободно говорить и открыто выражать свое мнение".

В целом, интерфейс Parler очень напоминает Twitter, но ориентирован на политически консервативных пользователей.

Почему Parler набирает популярность?

В течение последних нескольких дней подавляющее большинство американских консерваторов объявило о массовом исходе из Твиттера и Фейсбука в пользу Parler. Всему причиной – политика социальных медиа в отношении свободы слова и непосредственно Дональда Трампа в период избирательной кампании в США.

В частности, в твиттер-аккаунте президента большую часть его высказываний администрация соцсети активно помечает как "непроверенные".

Популярный американский таблоид The Wall Street Journal уже успел окрестить происходящее "массовой миграцией".

Parler – где скачать

Приложение Parler скачать и установить можно в Google Play или AppStore.

Десктопная версия сайта доступна по ссылке.

Parler – основные преимущества

Свобода слова как право говорить все, что хочешь:

Парлер – это платформа свободы слова с гораздо более свободными рекомендациями относительно того, что люди могут публиковать. В настоящий момент "фишкой" соцсети является отсутствие модерации – по крайней мере, именно этим создатели пытаются актуализировать свой продукт.

Впрочем, Паплер только набирает популярность и по большинству своем является прибежищем для консерваторов. Что случится, когда данную платформу начнут заполнять приверженцы иных идеологии – остается только гадать.

Свобода редактировать свои посты:

Парлер предоставляет возможность всем пользователям редактировать комментарии к их публикациям. Изменить можно только сообщения, отправленные за последние 24 часа, тогда как более старые послания редактированию не подлежат.

Свобода верификации для каждого:

Парлет позволяет каждому получить верифицированный статус, в отличие от Твиттера. Всё, что для этого нужно – загрузить в свой профиль фотографию ID-карты и селфи. Впоследствии в вашем профиле появляется красный значок, подтверждающий, что вы настоящий человек.

Свобода поощрять понравившиеся вам публикации:

При желании, любой пользователь платформы может подвязать к своему профилю кредитную карточку и "давать чаевые" другим юзерам. Это, свою очередь, автоматически превращает привычный всем концепт заурядной социальной сети в актуальную возможность заработка, публикуя полезный контент.

Многие видные деятели призывают переходить на Parler / Insider.com

Parler – основные недостатки

Узкая направленность:

90% платформы – это политика и бизнес. Для тех. кто заинтересован в обсуждение менее актуальных тем, Парлер может быстро наскучить. Впрочем, это только ранние дни.

1000 символов:

В отличие от того же Твиттера, Парлер расширил максимально допустимое число знаков в одном сообщении практически в четыре раза – до 1000 символов. Некоторым может показаться, что большее количество символов является контрпродуктивным. В частности, одна из прелестей Твиттера заключается, как раз таки, в коротких ремарках.

Хороший твит способен передать смысл благодаря наименьшему количеству слов, что существенно экономит читательское время и делает самое общение более непроизвольным.

Неудобный поиск:

Отсутствие вменяемого поиска в сочетании с небольшой базой пользователей затрудняет поиск актуальных тем для разговора. Для тех, кто нуждается в своевременном удовлетворение поискового запроса, останется в неком замешательстве.

Наиболее именитые представители Парлера – республиканцы и представители СМИ / BBC

Чем Parler отличается от других соц.сетей:

Parler – не первая и не последняя альтернативная платформа, которая пытается использовать разочарование больших социальных сетей. То, как пользователи взаимодействуют друг с другом, похоже на Твиттер, Фейсбук и другие сайты микроблогов. То есть пользователи могут публиковать и получать лайки и комментарии.

Пользовательский интерфейс имеет эстетически приятный внешний вид, но нужно время, чтобы привыкнуть. 1000 символов против 280 у Твиттера – скорее недостаток, нежели преимущество, однако это больше индивидуальный фактор.

Парлер, как и любая новая платформа, несомненно имеет свой потенциал. В конце концов, социальным сетям обычно требуется продолжительное время, дабы набрать обороты, тем более если дело касается той или иной группе приверженцев.

Впрочем, даже если Парлеру не удастся "побадаться" с гигантами социальных сетей, в той или иной степени он запустит эффект домино – заставив обе платформы пересмотреть свою политику относительно свободы слова, предоставив всем пользователям, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений, возможность отстаивать свою точку зрения без страха оказаться "заткнутым".

Пользователи Twitter и Facebook массово переходят на консервативную альтернативу / Moguldom

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us почему она стала мировым хитом.

Facebook Twitter Parler
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