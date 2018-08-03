Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство

Атаку на пресс-центр "УН" классифицировали, как хулиганство

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нападения группы неизвестных лиц на пресс-центр "Українських Новин" в пятницу, 3 августа.

"Зарегистрировали уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - сообщила спикер киевской полиции Оксана Блищик, передают "УН".

Расследованием дела занялась полиция Печерского района города Киева. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления подозреваемых в хулиганстве.

При этом спикер никак не прокомментировала, почему дело завели именно по статье "Хулиганство".

Напомним, группа неизвестных 3 августа, в пятницу, совершила нападение на пресс-центр информационного агентства «Українські новини» в Киеве; во время нападения получила травмы одна из спикеров.Нападавшие хотели сорвать идущую в пресс-центре конференцию ювелирного дома Zarina.