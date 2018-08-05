В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"

Газета предложила "раскулачить" местных "народных избранников"

В аннексированном российскими оккупантами Крыму, в Феодосии, местная оккупационная газета отмочила штуку из разряда "то ли плакать, то ли ржать": издание заявило, что займется раскулачиванием проворовавшихся "депутатов" Феодосийского горсовета.

Снимками страниц издания на своей странице в Twitter поделился блогер с ником RoksolanaToday&Крым. "Крымская правда на тропе войны", - написал в посте он.

Крымская правда на тропе войны

Сереге не хватает

Местных раскулачивать решил? pic.twitter.com/WAGJK9UO7c — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 5 августа 2018 г.

Так, в местной оккупационной газете "Крымская правда" за 2 августа текущего года на первой полосе вышел материал со следующим заголовком: "Пушистые рыльца. Пора уже раскулачивать депутатов городских советов".

Согласно материалу в газете, общественность возмутило то, что "депутаты" "отказались передавать набережную Коктебеля в республиканскую собственность".

Читайте такжеПлан "Южный ветер": Россия готовит новую пропагандистскую кампанию по Крыму"Под публикации о мерзавцах, разбазаривающих Крым и таким способом наживающих себе состояния, мы готовы выделить столько газетной площади, сколько понадобиться", - написано в обращении издания к читателям, которых призвали сообщать об известных случаях злоупотребления властью.

Напомним, последняя западная сеть отелей из работавших в аннексированном Крыму - американская Best Western Hotels & Resorts - покинула полуостров. Причиной стали западные санкции против РФ.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересохло русло одной из крупнейших рек полуострова - Биюк-Карасу.