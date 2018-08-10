"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев

Автобус в Крым / Krymr.org

Компании-перевозчики, которые занимаются нелегальным провозом пассажиров через контрольно-пропускные пункты во временно аннексированный Россией полуостров Крым, напрямую сотрудничают с российской спецслужбой ФСБ.

С таким заявлением в эфире радиостанции «Радио НВ» выступил постоянный представитель украинского президента Петр Порошенко в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Это нелегальные прямые сообщения через КПВВ, которые выдают себя за непассажирские перевозки, то есть набивают микроавтобус: "Это мои друзья-родственники-знакомые, вот тебе 300 гривен, уважаемый инспектор, мы поехали дальше". Тут проблема в том, что эта мафия подконтрольна россиянам», − заявил он.

Кроме того, Бабин выступил предложение оборудовать остановки транспорта на пунктах пропуска в Крыму и уже оттуда до ближайших областных и районных центров запустить легальные автобусы.

«Если вы садитесь в такую маршрутку в Киеве, Львове, Одессе, чтобы поехать отдыхать в Крым − то считайте, что вы зашли в камеру допросов ФСБ, это уже одно и то же здесь, в Киеве. Потому что все водители настроены, как говорится, надрессированы, и как только они пересекают КПВВ, тех пассажиров, которые интересны той стороне, они даже уже сами сдают ФСБшникам, делая за них половину работы», — отметил постпред Порошенко.



Напомним, ранее сообщалось о том, что у Порошенко оценили последствия засухи в аннексированном Крыму.