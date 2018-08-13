"Какую сп*здили, такую и повесили". В Сети повеселились по поводу украинской вывески в оккупированной Макеевке

Та самая вывеска / Twitter

В Сети активнейшим образом проводят обсуждение вывески на украинском языке, неожиданной замеченной во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" городе Макеевка.

Соответствующий снимок опубликовал блогер Necro Mancer на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter. "Казалось бы, банальная табличка. Если бы не одно "но": это #Макеевка, а повесили ее в августе 2018" – подписал он фото.

На снимке четко видна вывеска с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци».

«Достали из схрона» − написал в комментариях сам Necro Mancer.

/ Twitter

«Там и авиакаса. Запустили макеевский аэровокзал» − сыронизировал пользователь

/ Twitter

«Олег из Роси». «Какую сп*здили, такую и повесили», − поглумился пользователь RA_VIN.

/ Twitter

«Ты так все наши явочные штаб-квартиры выдашь! С уважением, СБУ», − с насмешкой написал пользователь Антон Лысенко.

/ Twitter

«Да ничего это не значит. Прилепили что было», − скептически написал пользователь «Макеевский сказитель».

/ Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что небо над временно захваченной террористами Горловкой украсил флаг Украины.