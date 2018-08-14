Валютные прогнозы удручают: где и в чем украинцам лучше хранить свои сбережения

Что с курсом доллара и гривны в Украине

Курс гривны «лихорадит» уже месяц: с 26,31 грн/$ в середине июля нацвалюта опустилась до 27,5 грн/$ к середине августа. То есть всего за месяц гривна обесценилась почти на 4%.

Впрочем, обесценилась не только гривна, но и еще российский рубль с турецкой лирой. А валюты этих двух стран ощутимо влияют на нашу экономику.

Экономист Александр Краменко рассказал, как украинцам уберечь свои накопления от девальвации.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/долларС приходом осени девальвацию гривны ждали – но прогнозы экономистов все равно удручают. По самым радужным оценкам, прогнозирует Краменко, курс доллара к гривне будет не ниже 29 грн/$. При этом 29,3 грн/$ – это как раз тот среднегодовой показатель, который закладывал в бюджет-2018 Минфин в конце прошлого года. «Американец» может и перепрыгнуть отметку в 30 грн/$ – но паниковать не советуют.

Чтобы девальвация не «съела» накопления, экономисты советуют держать «заначку» в разных валютах: на мелкие покупки – в гривне, остальное – в евро и долларах. Лучше – не под матрасом, а в надежном банке на депозите.

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак также говорил "Главреду", что украинцам лучше хранить свои деньги не под подушкой, а в банках — либо в одном из четырех госбанков (потому что в них все вклады до последней копейки гарантируются властью), либо в представительствах зарубежных финучреждений.

Ранее эксперт рассказал украинцам, как и в чем стоит хранить сбережения. В частности, в биткоин не стоит вкладывать деньги, полагает банкир.

Также сообщалось, чего ждать украинским туристам от падения турецкой лиры. Прогнозируется снижение цены на отдых в Турции в 2018 году на уровне 10-15%.