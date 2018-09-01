"Донецк взят в кольцо": что происходит в "ДНР" после ликвидации Захарченко

Оккупированный Донецк взят в кольцо / beztabu.net

После ликвидации в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко, боевики заблокировали выезд людей из псевдореспублики во всех направлениях.

"На КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении отмечается отсутствие движения лиц и транспортных средств. Со слов граждан, которые следовали через линию разграничения с временно оккупированной территории Украины и вернулись на КПВВ, пограничникам из состава Объединенных сил, стало известно, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ и полностью отказывают во выезде на территорию подконтрольную украинской власти", - говорится в сообщении Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook, боевики также не выпускают людей в Россию и "ЛНР".

Он также отметил, что окружение Захарченко пытается сбежать с территории псевдореспублики: "Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР". Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться. Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность".

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.