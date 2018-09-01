"Наказание нашло преступника": в Украине закроют все уголовные дела против Захарченко

Юрий Луценко отметил, что наказание само пришло к преступнику / УНИАН

Генеральная прокуратура Украины приняла решение закрыть уголовные дела, открытые в отношении главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, который 31 августа был взорван в оккупированном Россией Донецке.

"Будет принято процессуальное решение по уголовному производству. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника", - заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Читайте такжеВзорванный "Сепар": как выглядит место уничтожения ЗахарченкоПозднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.

Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.