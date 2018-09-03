В разведке рассказали, как боевики используют убийство Захарченко против Украины

Боевики используют убийство Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур, отметили в Минобороны / novostimira.net

На захваченной части Донбасса командование боевиков использует уничтожение главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур.

Пропагандисты РФ активно распространяют слухи о причастности к убийству лидера террористов украинских спецслужб, рассказал на брифинге спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

По его словам, на подконтрольных противнику территориях, в частности, на передовых позициях боевиков "Л/ДНР", активизировали работу представители пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов насчет Украины и ее Вооруженных Сил.

"Для фабрикации фейковых видеоматериалов… военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами", — отметил полковник.

Гуцуляк добавил, что "сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченка".