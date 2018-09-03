В разведке рассказали, как боевики используют убийство Захарченко против Украины

На неподконтрольной Киеву части востока нашей страны пропагандисты готовили ложные материалы о нашей армии, сообщил спикер Минобороны.
На захваченной части Донбасса командование боевиков использует уничтожение главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко для дискредитации украинских силовых структур.
Пропагандисты РФ активно распространяют слухи о причастности к убийству лидера террористов украинских спецслужб, рассказал на брифинге спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.
По его словам, на подконтрольных противнику территориях, в частности, на передовых позициях боевиков "Л/ДНР", активизировали работу представители пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов насчет Украины и ее Вооруженных Сил.
"Для фабрикации фейковых видеоматериалов… военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами", — отметил полковник.
Гуцуляк добавил, что "сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченка".
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, его похоронили в городе на кладбище "Донецкое море".
Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.