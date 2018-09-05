Тука выдвинул три версии убийства Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал три вероятных причины убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Первая - это внутренние "разборки", связанные с контролем над финансовыми потоками. У Захарченко были довольно сложные отношения с Александром Тимофеевым (позывной - "Ташкент")", - пишет Тука в своей колонке на сайте журнала "Новое время".

По мнению Туки, до Захарченко начала доходить информация что "финансовый директор ДНР" "Ташкент" ведет нечестную игру.

"Вторая версия касается бывшего сотрудника СБУ Александра Ходаковского, открыто (и я это подчеркиваю) обвинявшего Захарченко в огромных злоупотреблениях по ресурсам, предоставляемым в качестве гуманитарной помощи, а также по "бюджету ДНР". Делал он это публично и угрожал передать все собранные им доказательства в ФСБ. Реализовал ли он свои обещания - неизвестно", - предполагает замминистра.

Третья касается олигарха Сергея Курченко, который, по словам Туки, фактически исполняет обязанности экономического надзирателя за Донбассом.

"Его (Курченко) структуры контролируют подавляющее большинство предприятий на оккупированных территориях, а также грузоперевозки (в основном - в РФ). Все это выполняется структурами Курченко, а расчеты производятся через юго-осетинские банки", - отмечает Тука.

По его словам, речь идет о порте в Таганроге, который в 2015-2016 годах освоил перевалку угля. "Делаю вывод, что речь идет именно об угле с оккупированных территорий: его перевалка осуществляется в том числе, и через таганрогский порт. Поэтому есть за что бороться", - пишет он.

Замминистра отмечает, что есть и четвертая - "маловероятная" версия, согласно которой у Захарченко был конфликт с бывшим главой "Оплота" Евгением Жилиным, убитым в России в 2016 году.

"В одном из своих блогов (...) друг Жилина рассказывал, что именно Евгений сделал Захарченко главой так называемой ДНР. Именно Жилин ввел Захарченко в кремлевские кабинеты ФСБ и рекомендовал его на эту должность. Но со временем отношения между Захарченко и Жилиным начали портиться, потому что Захарченко позволил себе откровенно выжимать и присваивать бизнес Жилина на Донбассе", - пишет Тука.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.