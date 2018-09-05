Дает показания: стала известна судьба телохранителя Захарченко

Захарченко и Костенко (крайний справа) / Фото из соцсетей

Информация о том, что одно из ближайших доверенных лиц и сотрудник личной охраны недавно убитого главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко Александр Костенко решил скрыться, чтобы избежать незавидной участи, не подтвердилась.

Как пишет Интерфакс, об этом он якобы сообщил лично. По его словам, он находится в Донецке и уже дает показания по делу о гибели Захарченко.

Также Костенко добавил, что в деле уже есть подозреваемые.

Напомним, в убийстве Захарченко боевики заподозрили двух стариков. Мужчин объявили в розыск.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.