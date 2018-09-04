"Понимал, что будут жестоко пытать": стало известно, что случилось с личным охранником убитого Захарченко

4 сентября 2018, 19:10

Александр Костенко входил в самый ближний круг главаря "ДНР".

Захарченко и Костенко (крайний справа) / "Обозреватель"

Одно из ближайших доверенных лиц и сотрудник личной охраны недавно убитого главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко Александр Костенко решил скрыться, чтобы избежать незавидной участи.

Такое сообщение опубликовал портал "Обозреватель" со ссылкой на собственный информированный источник во временно оккупированном Донецке, Костенко был одним из тех, на кого официально было зарегистрировано кафе.

""Личка" (личная охрана - "Главред") обычно лучше всех знает маршруты передвижения "клиента". Взрыв в "Сепаре" прогремел, когда Захарченко вошел в помещение. И Костенко прекрасно понимал, что подозрение падет на него и его будут жестоко пытать. А так как на реальных заказчиков и исполнителей не выйдут, то нужен будет козел отпущения. Он им категорически не хотел становиться", − сообщил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 августа, во время взрыва в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение. Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание. Позже стало известно имя охранника, убитого вместе с Захарченко.

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Донецк убийство охрана пытки Александр Захарченко боевики ДНР
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