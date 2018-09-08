Выбросы в Крыму: в Херсонской области госпитализированы четверо детей

Завод "Крымский титан"

В Херсонской области с жалобами на здоровье из-за химических выбросов к медикам обратились 23 человека, в том числе 10 детей, проживающих неподалеку от завода "Крымский титан". Четверо детей госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, 15 человек, в том числе пятеро детей, имели назофарингиальные (носоглоточные) симптомы, у восьми человек, из которых тоже пятеро детей - сыпь на коже.

Ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".

Кроме того, из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников.