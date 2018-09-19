"Проводили учения": в НАБУ прокомментировали драку с сотрудниками САП

Спецназ НАБУ проводил "плановые учения" / "Слово и Дело"

Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало инцидент у детской больницы "Охматдет", когда сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры подрались со спецназом НАБУ; по версии Бюро, сотрудники Управления специальных операций проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке на территории больницы "Охматдет", когда "по непонятным причинам" их микроавтобус был заблокирован сотрудниками Управления государственной охраны и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Информации о попытках установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП не соответствует действительности", - говорится в заявлении НАБУ в социальной сети Facebook.

"В ответ на заявления Назара Холодницкого сообщаем, что сотрудники НАБУ не находились и не проводили никаких действий на территории Антикоррупционной прокуратуры и в ее внутреннем дворе", - заявили в Бюро.

"Вместе с тем, на территории больницы "Охматдет" имели место законные и санкционированные мероприятия в соответствии с действующим законодательством, суть которых НАБУ пока разглашать не может без ущерба для достижения целей уголовного производства", - отметили в Антикоррупционном ведомстве.

"Также сегодня неподалеку от своего места дислокации (примерно в полукилометре от САП) сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке - такие занятия проводятся регулярно. В какой-то момент, по непонятным причинам, микроавтобус, в котором находились сотрудники УСО, без каких-либо объяснений заблокировали несколько автомобилей и около десятка неизвестных лиц, которые в дальнейшем были идентифицированы как работники Управления государственной охраны и САП. Сотрудники УСО НАБУ расценили этот шаг как возможную провокацию, поэтому вызвали полицию и приняли меры к разблокированию автомобиля", - заявили в НАБУ.

Читайте такжеСАП начала уголовное производство в отношении детективов НАБУ"К сожалению, во время разблокирования несколько автомобилей получили незначительные повреждения. Они зафиксированы работниками Национальной полиции. НАБУ готово всесторонне способствовать проведению полной и объективной проверки по данным фактам", - сообщили в Бюро.

Напомним, под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве произошла потасовка, в которой сцепились сотрудники двух антикоррупционных структур - собственно САП и НАБУ. Руководитель первой, Назар Холодницкий, заявил, что его водитель был избит спецназом НАБУ.

Ранее Назар Холодницкий сообщил о новой попытке установить "прослушку" в кабинете САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ. В свою очередь, представители Национального антикоррупционного бюро заявили, что не устанавливали средства прослушивания в кабинете Холодницкого, и их сотрудников за это никто не задерживал.