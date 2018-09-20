Кабмин разрешил проверять туроператоров после летнего коллапса в аэропортах

Туристы неоднократно испытывали неудобства из-за действий туроператоров / Фото: УНИАН

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства экономического развития об ужесточении контроля за туроператорской деятельностью в Украине.

Как сообщает пресс-служба правительства, Минэкономразвития включено в перечень органов, на которые не распространяется мораторий на проверки бизнеса.

В Кабмине анонсировали плановые проверки соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Введена оценка, которая позволит определять уровень риска деятельности туроператоров, которые предоставляют услуги на территории Украины.

"Указанные изменения позволят МЭРТ безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии", - отмечают в правительстве.

Напомним, летом тысячи украинских туристов неоднократно испытывали неудобства из-за конфликта туроператора и авиаперевозчика и вынуждены были проводить несколько суток в аэропортах.

Как ранее сообщалось, туристы были вынуждены провести сутки в терминале D из-за задержки рейса в Турцию.