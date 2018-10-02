Синоптики спрогнозировали, каким областям Украины грозят заморозки и сильный ветер

В пятницу в большинстве областей Украины будут заморозки, предупредили в Укргидрометцентре / Фото: gorod48.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 5 октября, в большинстве областей нашей страны на поверхности почвы будут заморозки.

В среду, 3 октября, в западных регионах утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Ночью 5 октября в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в западных областях местами и в воздухе, заморозки 0-5 градусов…", — отмечается в сообщении.

В пятницу в большинстве областей Украины будут заморозки, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве в четверг, 4 октября, днем температура воздуха не превысит +12 градусов (2 числа ожидалось +18), прогнозируются слабые дожди.