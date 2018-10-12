Германия предоставит Украине помощь после пожара в Ичне

12 октября 2018, 23:43

ФРГ передала украинской стороне спецсредства для тушения пожаров и расчистки территории.

Германия
Германия - пока что единственная страна ЕС, которая оказала помощь Украине / Фото: Reuters

В связи с пожаром на украинских военных складах в Ичне Черниговской области Германия приняла решение предоставить Украине помощь - спецсредства на сумму 200 тысяч евро.

В распоряжение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины представители ФРГ передали 90 специализированных аппаратов для дыхания и 90 комплектов средств для индивидуальной защиты, сообщило посольство Федеративной Республики Германия в Украине в своем Twitter.

Обеспечение предоставляется для проведения противопожарных работ и расчистки территории.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Читайте такжеСтрашнее ядерной войны: появились фотографии пожарища в арсенале у ИчниБывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроилароссийская диверсионная группа.

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