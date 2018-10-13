Химические выбросы в Крыму: ухудшение состояния здоровья людей в Армянске списали на "хронические болезни"

Сергей Аксенов / censoru.net

Жители аннексированного Крыма якобы не обращаются в медицинские учреждения из-за отравлений после химических выбросов на заводе "Титан", заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"Да, есть першение, говорят, раздражение слизистой носоглотки, слизистой глаз. Вы слышали комментарии медицинских работников, люди связывают это с последствиями выброса. Но после прохождения полного обследования в большинстве случаев это говорит о том, что хронические заболевания дают определенные ситуации, обострение на определенный период", - цитирует Аксенова "Крым. Реалии".

По его словам, остановленный завод может возобновить свою работу уже в конце следующей недели.

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. При этом сообщалось о том, что завод "Титан" полностью прекратил работу.

В Армянске был объявлен режим чрезвычайной ситуации, также стало известно о новых химических выбросах в городе.

При этом местные жители жалуются на опухшие глаза и жуткий кашель.