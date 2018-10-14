В Киеве ливийский дипломат устроил разборки с бойцом АТО после ДТП

14 октября 2018, 20:22

Пострадавшие уверяют, что сотрудник посольства уже неоднократно становился виновником аварии на дороге.

  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш
  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш
  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш
  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш
  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш
  • ДТП между ливийским дипломатом и бойцом АТО Фото: Facebook/Александр Матяш

В Киеве 13 октября машина ливийского посольства врезалась в автомобиль экс-бойца АТО Александра Матяша.

"Молодой ливиец, работник ливийского посольства нарушая рядность и скоростной режим выехал на полосу нашего движения и совершил лобовое столкновение. В результате аварии пострадала третья машина, в которую отбросило наш автомобиль", - написал об инциденте в Facebook Матяш.

По словам экс-бойца АТО, в его автомобиле двое человек получили травмы различной степени тяжести. Он уверяет, что виновным в ДТП является сотрудник посольства Ливии и подчеркивает, что становился инициатором аварии он уже неоднократно, однако уходил от ответственности.

Свидетели происшествия уверяют, что автомобиль посольства Ливии грубо нарушал правила дорожного движения, что в итоге привело к столкновению. На место ДТП мгновенно приехала "группа поддержки" ливийца, которая пыталась грубо замять дело.

Матяш сообщает, что полиция оформила ДТП по всем правилам, однако у пострадавших осталось много вопросов к ливийскому дипломату, который вел себя неподобающим образом.

"Вот у меня вопрос к сотрудникам посольства Ливии, Вам не кажется, что вы в этой стране гости? И Вам стоит соблюдать правила государства любезно давшим Вам возможность здесь находиться и представлять свою страну? На мой вопрос одному из группы поддержки и тоже гражданину Ливии, почему вы себе позволяете так себя вести он ответил: я трачу здесь деньги… Наверное, это хорошее обоснование хамства и невыполнения правил. Но также хочу напомнить всем гражданам других государств, которые тратят здесь деньги-это наша страна и наши правила. И, думаю, что при таком отношении вас как гостей, очень скоро не рады здесь будут видеть. Сильно не рады", — резюмировал Александр Матяш.

Напомним, ранее в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии.

Спустя несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения. Позже он рассказал, что неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги.

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ДТП авария Ливия дипломаты
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