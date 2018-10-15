Риск самоубийств: психолог рассказала о новом опасном увлечении среди подростков

Среди подростков распространяется новое опасное увлечение / gosnovosti.com

В Украине среди подростков распространяется новое увлечение в виде принудительной бессонницы, которая может привести к увеличению количества детских самоубийств.

Причиной нового опасного увлечения психолог Карина Матковская назвала стремление молодых людей заняться исследованием своего тела, психики и сознания.

"Очень много детей-подростков, в возрасте 16-25 лет практикуют самостоятельно бессонницу. И родители даже не обращают на это внимания. Дети не спят двое-трое суток, у них начинаются галлюцинации и это у них нормальная практика. Меня это ужаснуло", - рассказала она "Обозревателю".

Читайте такжеУкраину захлестнула волна самоубийств. И знаете почему?

При этом Матковская обратиться к родителям, чтобы они больше общались с ребенком и обращали внимание на его поведение.

"Может быть лишний раз заглянуть к нему в комнату и посмотреть, чем он занимается. Потому что такая тенденция есть и она в России и Украине очень высока", - резюмировала психолог.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появилась первая жертва новой суицидальной игры - в Кривом Рогу вышла в окно шестого этажа 13-летняя София.

Позднее стало известно о том, что в Украине в Украине появилась еще одна жертва опасных игр в соцсетях.

Напомним, "Главред" рассказывал, как защитить своего ребенка от суицидальной игры "Момо".

Как известно, в приложении WhatsApp появилась новая опасная игра под названием Momo, являющаяся аналогом "Синего кита", финальной целью которой называют совершение самоубийства.