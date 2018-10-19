Тысячи людей, много цветов: в Керчи прощаются с погибшими во время бойни в колледже, опубликована видеотрансляция

19 октября 2018, 11:20

В городе люди выстроились в очередь, чтобы положить цветы в гробы жертв атаки на колледж в Керчи.

В Керчи много людей пришло попрощаться с погибшими во время бойни в колледже
В Керчи тысячи людей пришли попрощаться с погибшими во время бойни в колледже / krymr.com

В захваченном Российской Федерации Крыму в Керчи прощаются с людьми, погибшими во время бойни в политехническом колледже.

На площади собрались тысячи людей, многие несли цветы к гробам, сообщает "Крым.Реалии".

Собравшиеся люди выстроились в очередь, медленно шли к гробам, чтобы положить в них цветы.

"Первые похороны состоялись еще 18 октября, до захода солнца. В Ленинском районе похоронили одного из погибших по мусульманским обычаям", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погибшие Крым теракт Керчь прощание колледж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:35
"Пластика творит чудеса": Вера Брежнева удивила помолодевшим видом
12:28
Знаменитый композитор Добрынин попал в больницу с инсультом - СМИ Видео
12:04
Кровавая бойня в Керчи: опубликовано новое видео с места расстрела людей в колледже Видео
12:02
Резкое похолодание, дожди: какая погода в Киеве ожидается на выходных Видео
12:01
Девушка дня Instagram: сексуальная стройняшка из Бразилии Наталья Кабрал Фото
11:49
Кровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резни мнение
11:44
Алла Пугачева засветила стройные ноги в дерзком мини
11:38
Мегаскидки и тотальные распродажи: что такое Черная пятница и когда ее ждать в Украине Фото Видео
11:20
Тысячи людей, много цветов: в Керчи прощаются с погибшими во время бойни в колледже, опубликована видеотрансляция Видео
11:03
Новый удар по экономике России: США готовят расширение санкционного списка Видео
10:50
"Как это горе пережить?": отец солиста группы "Нэнси" в стихах высказался о смерти сына Видео
10:33
Украинскую кинокомпанию обвинили в съемках инаугурации Путина, опубликован документ Фото
10:25
Сломался поезд: в метро Киева случилось ЧП Видео
10:00
"Обиды, боль, разочарования": мать Анастасии Приходько объяснила, почему певица уходит со сцены Видео
09:58
Жилищные субсидии: стало известно, кого могут оставить без госвыплат Видео
09:40
Почему гривна обречена на дальнейшее падение мнение
09:33
Отец керченского стрелка рассказал о своем сыне: "Дьявол, больше ничего" Видео
09:30
Британский полковник назвал условие, при котором Путин станет "политическим трупом" Видео
09:05
Стала известна причина смерти солиста группы "Нэнси" Видео
08:49
"Последний день тепла": в Киеве синоптик посоветовала набирать побольше солнца Видео
08:24
В Азовское море упал российский самолет — СМИ
08:22
Российской империи уже не будет. Украина поставила крест на проекте Путина мнение
08:00
Доллар подскочил и снова пересек психологическую отметку: свежий курс валют от НБУ Видео
07:44
Лучшие идеи поздравлений с Днем работника пищевой промышленности в прозе, стихах и красивых картинках Фото
07:42
В России суд избрал меру пресечения заму Аксенова
07:20
"Как безродного": СМИ узнали, когда похоронят "керченского стрелка" Видео
07:11
Переход на зимнее время-2018: когда и как украинцам нужно переводить часы
06:54
Кто на самом деле организовал теракт в Керчи мнение
06:36
В УПЦ КП рассказали, кому должны принадлежать все украинские монастыри-Лавры
06:13
"По-моему, вы его довели до оргазма": Глюкоза озадачила Сеть фото с мужчиной
05:49
"Живые трупы": у Онуфрия отличились скандальным заявлением из-за автокефалии УПЦ Видео
05:26
Эксперт объяснил, почему Украина нужна Европе лишь в качестве сырьевого придатка
04:59
"Какое тело!": экс-"ВИА Гра" показала идеальный пресс
04:51
Из-за халатности медиков десятки детей попали в больницу на Прикарпатье Видео
04:28
"Долюбился до смерти". В США 72-летний политик умер после секса с путаной в своем борделе
03:56
"Не допущу": гендиректор клуба УПЛ резко выступил против футболистов-геев в команде Видео
03:33
Слава из "НеАнгелов" заинтриговала фото с округлившимся животом
03:10
Эксперт спрогнозировал, что будет с гривной до конца года Видео
02:53
В красном платье и парике: Потап стал женщиной в новом клипе Видео
02:48
Супрун назвала причины резкого снижения вызовов украинцами скорой помощи
02:36
В сети показали "отлов" призывников в Харькове Видео
02:20
Архиепископ предположил, как УПЦ МП будет называться после получения томоса
02:12
"Водитель слепой и ничего не видит": В Киеве избили пытавшегося льготно проехать в маршрутке юношу-инвалида
01:49
В России указали на виновных в падении ракеты-носителя "Союз-ФГ"
01:32
Французский фотограф показал молодых красавиц без белья: опубликованы снимки 18+ Фото
01:03
Открыта "горячая линия" для жалоб на нечестных получателей субсидии Видео
00:47
"Страшна матушка": Брежнева примерила образ роковой красотки
00:29
Жуткое ДТП в Польше унесло жизнь 21-летней студентки из Украины
00:04
Максакова заявила о незаконном захвате ее киевской квартиры
18 октября, четверг
23:41
В России по делу вице-премьера Крыма арестовали двух чиновников
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять