Тысячи людей, много цветов: в Керчи прощаются с погибшими во время бойни в колледже, опубликована видеотрансляция

В Керчи тысячи людей пришли попрощаться с погибшими во время бойни в колледже / krymr.com

В захваченном Российской Федерации Крыму в Керчи прощаются с людьми, погибшими во время бойни в политехническом колледже.

На площади собрались тысячи людей, многие несли цветы к гробам, сообщает "Крым.Реалии".

Собравшиеся люди выстроились в очередь, медленно шли к гробам, чтобы положить в них цветы.

"Первые похороны состоялись еще 18 октября, до захода солнца. В Ленинском районе похоронили одного из погибших по мусульманским обычаям", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.