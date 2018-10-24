В УПЦ КП решили сделать Андреевскую церковь "штаб-квартирой" Вселенского патриархата в Украине

УПЦ КП хочет наладить взаимодействие с Константинопольской церковью

Спикер УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) обосновал передачу Андреевской церви Вселенскому патриархату необходимостью тесного взаимодействия Киева с Фанаром.

"Это было принятое решение Константинополя - создать ставропигиальную, то есть напрямую подчиненную Вселенскому патриарху структуру для взаимодействия с церковью, государством, обществом. То есть по сути это церковное посольство", - заявил Зоря в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Зоря отметил, что католическая церковь имеет свой центр в лице Ватикана, а вот у православной такого центра нет (после падения Константинополя долгое время на роль такого центра безуспешно претендовала Москва), и она не может создавать посольств, как католики.

"Но взаимодействие нужно, и, соответственно, мы положительно к этому отнеслись", - подчеркнул он.

Накануне представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал Порошенко.

В четверг, 18 октября, Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".