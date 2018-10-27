"Это рейдерство": в УПЦ МП ответили на предложение о переименовании

27 октября 2018, 16:35

Невозможно силой изменить название церкви, заявил протоиерей Николай Данилевич.

Православный крест
/ Sputnik Молдова

Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, говоря о предложении переименования названия его церкви заявил о том, что по законам Украины нельзя дублировать юридическое название или изменять его.

"Невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы ни принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название является чистой воды рейдерством", - сказал он.

Он также скептически оценил перспективу попытки переименования УПЦ МП.

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"Что такое рейдерство, мы все знаем. Это, во-первых, захват имущества, во-вторых, изменение названия, и смена руководства, в-третьих. То, что сейчас Филарет и все, кто вокруг него, хотят сделать, они уже пытались совершить в 1992 году. Если бы они могли изменить название на "Украинскую православную церковь", они бы это сделали уже тогда. Но они не смогли это сделать по той же причине - повторюсь, нельзя дублировать названия, потому что Украинская православная церковь была, она есть, и она далее будет", - добавил представитель УПЦ МП.

Накануне спикер Киевского патриархата предложил переименовать УПЦ МП в "Русскую православную церковь в Украине".

Напомним, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви, позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".

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УПЦ МП упц автокефалия Томос
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