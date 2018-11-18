В ОБСЕ предупредили: боевики стянули танки и "Грады" к линии фронта

Вражеские танки на Донбассе / twitter.com/dubovoyslavyans

В Донецкой области возле оккупированного боевиками поселка Новоамвросиевское зафиксированы 4 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а возле Круглика были обнаружены 29 танков и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного.

"16 ноября в неподконтрольных правительству районах команда СММ зафиксировала 4 РСЗО (БМ-21) возле н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), что является нарушением линий отвода", - говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ссылаясь на данные воздушного наблюдения, в СММ рассказали о том, что обнаружили 76 боевых бронированных машин (неустановленного типа) возле Бугаевки, 23 ББМ (неустановленного типа) недалеко от Шимшиновки и 79 ББМ (неустановленного типа) возле Мирного.

Сосредоточение значительного количества боевой техники террористических формирований РФ за пределами выделенных мест хранения является очередной попыткой спровоцировать активное противодействие со стороны подразделений Объединенных сил и как признак явной заинтересованности руководства России в обострении ситуации на линии столкновения, считают в украинской стороне СЦКК.

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По сообщению пресс-центра ОС, на протяжении суток российско-оккупационные бандформирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, возле Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь.