В ЦИК рассказали, как будут проводиться выборы при военном положении

Момент выборов. Иллюстративное фото / ТСН

Проблема проведения выборов в условиях военного положения напрямую будет зависит от того, какие варианты для него определятся в указе президента и в решении Верховной Рады.

Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает портал "УП" со ссылкой на собственные источники в Центральной избирательной комиссии. "Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона). Мы (ЦИК) включаемся потом. Вопрос к ВРУ. Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, которое назначено на 16.00", − рассказали они.

Кроме того, представители ЦИК утверждают, что в принципе, согласно "Закону о военном положении", выборы невозможны вовсе, но в сложившейся ситуации все будет зависеть от содержания указа президента Порошенко по данному поводу, который рассмотрит Верховная Рада на вечернем заседании.

Напомним, накануне в акватории Азовского моря разгорелся конфликт между украинскими и российскими боевыми единицами флота.

На немедленно созванном экстренном заседании СНБО Украины было решено предложить президенту Порошенко ввести военное положение сроком на два месяца.

Далее, спикер парламента Андрей Парубий объявил о созыве экстренного заседания Рады вечером 26 ноября ради решения данного вопроса.