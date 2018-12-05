НАТО и МИД Украины рассказали, как будут наказывать Россию за агрессию на морях

НАТО намерен следить за поведением России в Черном море

В Брюсселе прошла встреча сил НАТО с представителями Украины. Предметом дискуссии стало агрессивное поведение России в Черном и Азовском морях, в частности, последний инцидент с обстрелом и задержанием трех украинских кораблей в Керченском проливе.

Альянс уже пообещал увеличить свое присутствие в Черном море. Он намерен следить за поведением российских сил в этом регионе с помощью разведывательных полетов.

Читайте такжеУ Путина рассказали, от кого зависит транзит газа через Украину после запуска Северного потока-2НАТО также потребовал от России немедленно вернуть Украине ее моряков и ее морские суда.

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь предложил ввести санкции против Северного потока-2: "На самом деле это было бы самой лучшей санкцией против России. Также как и запрет для ряда российских суден пользоваться портами цивилизованных стран. Но как это будет развиваться – это вопрос, дискуссия для нашего дальнейшего обсуждения".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.