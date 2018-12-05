Кабмин раздаст задержанным в Керченском проливе морякам по 100 тысяч

Задержанные украинские катера в порту Керчи / Reuters

Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тыс. грн украинским морякам, которые 25 ноября были задержаны россискими пограничниками в Керченском проливе.

Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Кабмин принял постановление о выплате (по 100 тыс. грн) военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Черном море", - приводит агентство слова Черныша.

Министр отметил, что выплаты произведутся после того, как Минобороны предоставит список задержанных с их точными персональными данными. Деньги получат или родственники моряков, или их законные представители.

Предполагается, что деньги пойдут на защиту задержанных, в частности, на правовую помощь, доставку корреспонденции и "ряд других целей".

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.