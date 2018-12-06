"Признались в верности Путину": эксперт объяснил, что сильнее всего "шарахнуло" по авторитету УПЦ МП

Богослужение УПЦ МП / "ТСН"

Самые сильные усилия к подрыву УПЦ (Московского патриархата) приложил руку патриарх Российской православной церкви Кирилл (Гундяев).

Соответствующее мнение в украинском телеэфире высказал политолог Сергей Таран.

"Мне кажется, что человек, который больше всего приобщился к уничтожению православия в Украине, был человек, который выступал на последнем сборе в Москве, когда там праздновали очередную годовщину крещения Руси. И вот когда глава Русской православной церкви Гундяев собрал людей, чтобы отпраздновать, так сказать, это событие, то первым, кто выступал на этом событии, был президент РФ Путин. […] И почему вас не волнует, что те люди, которые называются священниками РПЦ, Московского патриархата, называют себя подданными именно тех людей, которые считают себя, в свою очередь, подданными президента РФ Путина", − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что иерарх УПЦ МП рассказал, как пошел против московского сценария.