"Не прекратим": украинские корабли продолжат ходить через Азов и Керченский пролив

Степан Полторак / УНИАН

Военно-морские силы Украины продолжат при необходимости ходить через Керченский пролив и Азовское море.

"Прямо сегодня никто никуда не ходит. Но мы не прекратим ротацию, усиление наших возможностей [в Азовском море]", – заявил 6 декабря министр обороны Украины Степан Полторак в интервью телеканалу "Прямий".

Министр отметил, что НАТО и США увеличивает свое военное присутствие в Черном море.

"Мы когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации, мы будем совершать точно такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав. До этого времени – я думаю, что международное давление на Россию даст возможность им понять, что они не выполняют международные обязательства", – отметил Полторак.

Он заверил, что Украина не откажется от прохода через Керченский пролив.

"Если мы откажемся, это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море. И мы просто утратим еще одну территорию. Мы не можем себе этого позволить", – подытожил глава оборонного ведомства.

Читайте такжеСпасли Украину: Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время нападения РФ25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.