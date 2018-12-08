Удерживаемые в РФ, Крыму и ЛДНР украинцы могут получить финпомощь

Государство даст стипендию украинцам, чьи права ущемляет Кремль / twitter.com/verkhovna_rada

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что граждане Украины, которые незаконно удерживаются в России, оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, смогут получить ежемесячную от государства финансовую помощь.

"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года. Получение стипендии урегулировано указом президента Украины "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко", - сообщает пресс-служба ведомства.

В документе сказано, что финпомощь получат граждане Украины, незаконно удерживаемые РФ, оккупационной администрацией РФ, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и аннексированном Крыму.

Отмечается, что в год украинцы могут получить до ста государственных стипендий. В указе также прописана процедура получения помощи и необходимый для предоставления перечень документов.

Как ранее сообщалось, все пенсионеры Украины, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц, получат от Пенсионного фонда все необходимые выплаты.