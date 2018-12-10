"Из рубрики Бл*дский цирк": соцсети отреагировали на фото Порошенко с детьми нардепа в супермаркете

Президент Украины Петр Порошенко

В Сети появилось фото президента Петра Порошенко с супругой Мариной, на котором они позируют с двумя чужими детьми в одном из столичных супермаркетов.

Снимок опубликовал блогер Мирослав Олешко в Facebook, который не впервые "случайно" фотографирует главу государства в "обычных" местах.

"В воскресенье все по супермаркетам:)" - написал Олешко.

Как сообщили пользователи в комментариях к посту, фото сделано в супермаркете "Фора".

facebook.com/oleshkomiroslav

Вместе с тем издание "Страна.ua" предположило, что на фото - дети нардепа от Народного фронта Виктора Еленского, что может свидетельствовать о постановочном характере снимка.

Пользователи соцсетей усомнились в "искренности" снимка, допуская, что фото президента с "простыми детьми в простом магазине" - элемент предвыборной кампании Порошенко.

"Когда вечером вышел купить в сельской магазин селедку и шоколадку "Рошен" для романтического ужина, но не хватило денег на кассе расплатиться, поэтому пришлось продать за 50 гривен псевдосемейное фото с чужими детьми какому-то извращенцу-фотографу", - пишет Дмитрий Корнейчук.

"Расскажите кто-нибудь Пороху, что в супермаркетах люди используют корзинки или тележки, куда складывают покупки. А то тут семейство не в курсе, видимо, у них есть для этого специально обученный человек, а они тупо пофотографироваться приходя", - пишет Денис Гороховский.

"Из Рубрики "Это бля*ский цЫрк"... ПОРОШЕНКО СЛУЧАЙНО сходил в магазин за хлебушком и селедкой и..ВСТРЕТИЛ ТАМ ПОЛЕЗНЫХ ДЕТЕЙ Олешко подтвердил..", - пишет Борис Борисенко.

"У меня в ленте появился Алешка, отмеченный кем-то из френдов. Вздрогнула и немедленно отфрендила неразборчивого в связях", - пишет Наташа Влащенко.

"Иногда кажется, что пиарщик Петра Алексеевича раньше работал дизайнером у Пшонки", - пишет Макс Бужанский.

однозначно - золоченые "фаберже" выдают почерк ))))

Пц, какой низкосортный пиар... Противно смотреть...

когда решил сфоткаться с детьми, а твои дети живут в Лондоне

Раз в две-три недели встречаю Петра Алексеевича в АТБ внизу пр. Кирова (Днепр). Стоит в ликероводочном смотрит на виски за 10$ в гривневом эквиваленте и улыбается и глаза такие добрые добрые.Нахрена Вы его палите регулярно? Дайте отдохнуть гаранту. А если я его буду всегда фотографировать? А если все?

Вот гнида. Всем сердцем ненавижу президента. Потом думаю ... А может зря ? Может он не виноват ? Может мы все это подстроили или спецслужбы России ? Ну я имею ввиду пенсии 1500 грн. и абсолютную коррупцию в стране ?

А маркет на сколько времени закрыли?

какой везучий юноша,вновь запечатлел гаранта)))

Твоё лицо, когда ты лично заехал проконтролировать, как отжимается "Фора".

Олешко, тебя в кармане носят?

Теперь и супермаркет этот начнет ломаться... - пишут пользователи в комментариях к фото.

Порошенко не впервые "случайно" фотографируют в местах "для простых смертных". Например, в августе этого года Порошенко, не появлявшегося на рабочем месте с 30 июля, заметили в одном из столичных ресторанов за ужином с семьей.

Фото опубликовал в Facebook эксперт Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра. "Ужинаем с друзьями и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное", - написал Макитра.