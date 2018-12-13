"Устали говорить об усталости от Украины": аналитик пояснил, почему ЕС забывает помогать украинцам

13 декабря 2018, 21:18

По его словам, иллюзия так называемой усталости возникает из-за того, что Украина не является первым приоритетом для западного мира.

Евросоюз, саммит, Порошенко
Почему ЕС забывает помогать Украине / Reuters

Тезис "усталость от Украины" придумана в России и активно внедрила в Украине через "ольгинские" и другие пропагандистские сети, а также с помощью многочисленных "полезных идиотов".

Такое мнение высказал политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил в чате на Главреде.

"Все западные лидеры уже устали повторять, что нет никакой усталости, что они понимают значимость событий, осознают свою совместную ответственность, видят, какие угрозы РФия создает также и для них. Они регулярно повторяют, что следят за нашим противостоянием с Россией, изучают наши реформы, далеко не во всем, но поддерживают их выполнение", – уверен Чорновил.

По его словам, иллюзия так называемой усталости возникает из-за того, что Украина не является первым приоритетом для западного мира.

Читайте такжеВ Польше "желтые жилеты" требуют установить пошлины на товары из Украины"У них торговая война США с Китаем, миллионы беженцев, глобальное потепление, брексит, беспорядки в Париже. И на эти темы они реагируют сначала, а уже после на войну Москвы против Украины и Сирии. Но так было, есть и будет. Здесь не усталость, а система приоритетов, которая нам не по душе, но это реальность", – пояснил аналитик.

При этом ни одна проблема не бывает в ЕС на слуху постоянно: они чередуются, затихают, отходят на второй план к новой вспышке эскалации.

"Порошенко, Климкин, наши послы и некоторые политики им все время об Украине напоминают, те недовольно возмущаются, но соглашаются и стараются чем-то помочь. Однако через некоторое время новые проблемы снова выходят на передний план, оттесняя войну в Украине на обочину сознания. Такова практика международных отношений. Мы вроде умело с этим боремся", – резюмировал Чорновил.

Ранее политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море. По словам Тараса Черновила, Киев может надеяться на помощь от альянса в виде вооружений, современной амуниции и подготовки бойцов.

Как ранее сообщалось, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности России к организации акций протестов в стране.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов". Как выяснилось, французский активист "желтых жилетов" с флагом ДНР оказался гражданином России. Борец за права французов владеет паспортами двух государств.

Позже в СБУ заявили, что радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.

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Россия Евросоюз Украина Тарас Чорновил пропаганда
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