"Новая точка отсчета": Тимошенко прокомментировала итоги Объединительного собора

Юлия Тимошенко считает, что независимая церковь в Украине- это заслуга Филарета / Фото: Reuters

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила новоизбранного предстоятеля Украинской поместной православной церкви Епифания с избранием на почетный пост и сообщила, что кандидатуру митрополита предложил патриарх Филарет.

"Это – переломное событие! Событие, к которому украинская нация шла веками. Для национальной истории, нашего прогресса это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть свободным народом!", - написала Тимошенко в Facebook.

Нардеп отметила, что независимость УПЦ получила во многом благодаря усилиям патриарха Филарета.

По словам Тимошенко, Украина находится на "праведном и справедливом пути".

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.