Экс-нардеп объяснил, почему Украине не нужны "обнимашки" с Россией после войны

16 декабря 2018, 12:47

Россиянам присуще имперское мышлением, полагает аналитик.

Эксперт отметил, что в России общественные настроения зависят от заявлений лидера страны
В России общественные настроения зависят от заявлений лидера страны, отметил эксперт / joinfo.ua

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что Украине после войны с Российской Федерацией не стоит поддаваться на роковую иллюзию "народов-братьев".

В РФ изменения общественных настроений происходят, как по мановению волшебной палочки, сказал царь "враги", значит — враги, сказал "друзья", кричат — друзья, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, украинцы должны выстроить непроходимую психологическую границу, чтобы ее никогда не смогли разрушить апологеты "обнимашек", поскольку в противном случае будут иметь "страшный грех перед своими внуками, когда в РФ снова придет виток имперского реваншизма".

"Вспомните июнь-июль 2014 года, тогда у Путина (президент России Владимир Путин — Ред.) была иллюзия, что удастся договориться с Порошенко (украинский лидер Петр Порошенко — Ред.) и взять его под контроль. Несколько недель в российской прессе избегали выпадов против президента и против Украины", — отметил собеседник.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Социологи в момент зафиксировали скачкообразно изменение отношения (улучшение отношения россиян к украинцам — Ред.). Здесь другой вопрос — война-то действительно когда-то закончится, а россияне со своим имперским мышлением никуда не денутся", — подчеркнул Чорновил.Ранее бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов говорил Главреду, что конфликт между Украиной и Россией должен быть улажен мирным путем — путем переговоров и с выплатой украинскому государству необходимых денежных компенсаций.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина война Тарас Чорновил Петр Порошенко Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:20
"Один из новейших самолетов": стали известны подробности крушения Су-27 на Житомирщине
12:47
Экс-нардеп объяснил, почему Украине не нужны "обнимашки" с Россией после войны Видео
12:46
В Киеве умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник
12:29
Или революция, или деградация: "Шахтер" в нынешнем виде достиг потолка мнение
12:21
Автокефалия УПЦ: митрополит Епифаний провел первую литургию Единой церкви Видео
11:58
Проблемы с коррупцией и убийство Гандзюк: Порошенко сбежал с дебатов в ЕП – дипломат Видео
11:44
Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи Видео
11:27
Автокефалия УПЦ: в Госдуме заговорили о "раздоре" в украинском обществе Видео
10:58
Путин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностью мнение
10:57
Скончался звезда юмористического шоу Евгения Петросяна Видео
10:51
Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"
10:35
В Укргидрометцентре предупредили о серьезном похолодании в Киеве Видео
10:32
У Онуфрия отказались признать ПЦУ и заговорили баснями Видео
10:00
Экс-министр дал рецепт прекращения конфликта между Украиной и Россией Видео
09:35
На Львовщине международный автобус попал в ДТП, есть жертвы Фото
09:10
Экс-советник Путина раскрыл, какой тактикой президент РФ овладел в совершенстве Видео
08:45
"Ужасный костюм": Даша Астафьева показала пикантные снимки с концерта Фото Видео
08:25
Санкции против России зашли так далеко, что перестали ее пугать мнение
08:15
Эксперт предупредил, когда ждать роста цен на продукты Видео
07:50
Создание ПЦУ: стало известно положение патриарха Филарета Видео
07:25
Приглашение Варфоломея: названы подробности будущего получения Томоса главой ПЦУ Видео
07:21
День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать Видео
06:50
Спортивный врач назвал главного врага похудения Видео
06:23
"Некрасиво и вульгарно": Анна Седокова возмутила сеть оголенной грудью: фото 18+
06:10
Врач посоветовал, как уберечься от офисного невроза Видео
05:50
На пороге вечной жизни: ученые похвастались эликсиром бессмертия Видео
05:29
Протесты "желтых жилетов": в Париже начались новые столкновения полиции с протестующими Фото Видео
05:02
Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд – СМИ
04:48
Захват украинских моряков: капитан бронекатера "Никополь" назвал себя военнопленным Видео
04:31
Звезда "Дома-2" оголилась для фото: пикантный снимок
04:12
Руслан Кошулинский
04:07
В Виннице неизвестные захватили кафедральный собор УПЦ МП – СМИ Видео
03:50
Генерал-разведчик назвал вероятные сроки появления миротворцев ООН на Донбассе Видео
03:37
"Похудение" доллара, падение евро: назван курс валют на понедельник Видео
03:20
"Показать московским "шишкам": экс-посол США раскрыл суть антироссийских санкций Видео
02:40
Аналитик объяснил, как Украина подняла ставки в конфликте с Россией Видео
02:32
Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки
02:17
"Kazka напишет "Плакала-2" - и будет капец всем": Игорь Кондратюк рассказал, кого хотел бы видеть на "Евровидении"
01:48
Журналист объяснил, почему ЕС не ужесточил санкции против России Видео
01:02
"Даже друзья Путина меняют риторику": политолог оценил перспективу распада ЕС
00:39
"Будущий либеральный фюрер": Бабченко разнес Навального за "живые приходы церкви" Видео
00:16
Украинский боксер Далакян стал чемпионом мира в легчайшем весе Видео
15 декабря, суббота
23:51
Митрополит УПЦ МП вручил орден Александру Усику Видео
23:24
Юнкер отличился на саммите ЕС: швырял документы и взъерошил женщине волосы Видео
22:57
В Константинополе отреагировали на избрание главы ПЦУ Епифания Видео
22:32
Озвучено официальное название поместной церкви Украины и титул предстоятеля Видео
22:07
В Минске независимую церковь Украины назвали "раскольнической" Видео
21:38
"На очереди отправить в рашу язык": Фарион поприветствовала независимость УПЦ Видео
21:19
"Новая точка отсчета": Тимошенко прокомментировала итоги Объединительного собора Видео
21:11
"Сегодня - день нашей духовной независимости": Яценюк об избрании предстоятеля поместной православной церкви
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять