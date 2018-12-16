Экс-нардеп объяснил, почему Украине не нужны "обнимашки" с Россией после войны

В России общественные настроения зависят от заявлений лидера страны, отметил эксперт / joinfo.ua

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что Украине после войны с Российской Федерацией не стоит поддаваться на роковую иллюзию "народов-братьев".

В РФ изменения общественных настроений происходят, как по мановению волшебной палочки, сказал царь "враги", значит — враги, сказал "друзья", кричат — друзья, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, украинцы должны выстроить непроходимую психологическую границу, чтобы ее никогда не смогли разрушить апологеты "обнимашек", поскольку в противном случае будут иметь "страшный грех перед своими внуками, когда в РФ снова придет виток имперского реваншизма".

"Вспомните июнь-июль 2014 года, тогда у Путина (президент России Владимир Путин — Ред.) была иллюзия, что удастся договориться с Порошенко (украинский лидер Петр Порошенко — Ред.) и взять его под контроль. Несколько недель в российской прессе избегали выпадов против президента и против Украины", — отметил собеседник.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Социологи в момент зафиксировали скачкообразно изменение отношения (улучшение отношения россиян к украинцам — Ред.). Здесь другой вопрос — война-то действительно когда-то закончится, а россияне со своим имперским мышлением никуда не денутся", — подчеркнул Чорновил. Ранее бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов говорил Главреду, что конфликт между Украиной и Россией должен быть улажен мирным путем — путем переговоров и с выплатой украинскому государству необходимых денежных компенсаций.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.