Донбасс может превратиться во второй Чернобыль, - итоги дискуссии

Общественные деятели и эксперты призывают правительство обратить внимание на экологические проблемы Донбасса. В противном случае регион может превратиться во "второй Чернобыль". Об этом шла речь во время открытой дискуссии в Украинском институте будущего, инициированной общественной организацией Re:Старт.

Согласно официальной статистике, в Донецкой и Луганской областях находится более 170 потенциально опасных объектов. Среди них, шахты, заводы, очистные и энергетические сооружения, водоканалы и насосные станции. Ситуация усугубляется тем, что большинство проблемных объектов находятся на неподконтрольных территориях. Поэтому получить объективные сведения и провести всесторонний мониторинг представляется невозможным.

Как отмечают экологи, в треугольнике Горловка – Енакиево – Торецк каждый из городов имеет, кроме проблемных шахт, многочисленные склады химических отходов, крайне опасные производства, ртутные рудники и подземные капсулы с радиоактивным содержимым. Даже если радиоактивные стронций, цезий, а также ртуть не попадут в водоносные слои, затопление шахт угрожает гуманитарной катастрофой всему региону.

По словам общественного деятеля, сооснователя Re:Старт Оксаны Чепижко, даже после возвращения Донбасса под контроль Украины, нам не удастся локализовать и закрыть "зону загрязнения", как в Чернобыле.

"Мы не можем "законсервировать" стратегически важный регион, вывезти оттуда всех людей, остановить всю промышленность. В последнее время часто можно услышать, что к реинтеграции временно оккупированных территорий нужно готовиться уже сегодня. Предотвращение экологических рисков – одна из главных составляющих реинтеграции, уже сегодня мы обязаны начать работать над этим", – считает Оксана Чепижко.

Читайте такжеАстролог предрек Украине новый ЧернобыльЗаместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что экологические проблемы регионы во многом связаны с захватом шахт, поднятием уровня ядовитых отходов и проседанием грунтов. Это ставит под угрозу обеспечение водой всего Донецкого региона. Кроме того, на Донбассе очень высокая концентрация опасных объектов. В условиях обстрелов риски вырастают многократно.

"Чтобы решить проблему экологии Донбасса, ее нужно выносить на более высокий уровень, поскольку не все в силах нашего министерства", – сказал Георгий Тука и призвал общественность, журналистов не оставлять эту тему без внимания.