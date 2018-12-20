"Безопасность боя и выживание": в "Десне" прошли масштабные учения резервистов

Более тысячи украинских резервистов, призванных после введения военного положения, приняли участие в учениях, которые прошли на базе учебного центра "Десна" в Черниговской области.

"На сегодня в учебном центре проходят учения более тысячи резервистов оперативного резерва первой очереди. Это обеспечивает поддержание ранее приобретенных навыков, в программах подготовки введено также такие предметы обучения, как безопасность боя и выживания. Кроме этого, на сборах военнослужащие-резервисты и контрактники обмениваются боевым опытом", - цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины начальника управления подготовки персонала, полковника Николая Губиня.

Резервисты во время учений отработали тактику ведения боя на танкодроме, владение оружием, отражение воздушной атаки, а также передвижение в условиях, максимально приближенных к боевым.

После учений военнослужащие будут сдавать экзамены, которые обозначат их индивидуальный уровень.

" Целью проведения сборов резервистов является поддержание боевой готовности и уровня знаний личного состава резерва, отработки подходов и механизмов быстрого доукомплектования боевых бригад в случае широкой агрессии России", - подчеркнули в Минобороны.

Как ранее сообщалось, Генштаб собрал на сборы свыше 200 тысяч резервистов.

Напомним, связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.